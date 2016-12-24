В Мордовии благоустроенные пляжи готовятся к открытию купального сезона

С 14 по 16 мая представители Минэкономики РМ совместно с межведомственной комиссией осмотрели семь пляжей, на обустройство которых в 2023 году региональным предпринимателям были предоставлены гранты в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».



В настоящее время на объектах завершаются последние подготовительные мероприятия – выставляются шезлонги, навесы, водный инвентарь и спасательное оборудование, меблируются беседки, устанавливаются информационные знаки, готовятся к открытию точки питания.



В Министерстве экономики и предпринимательства РМ отмечают, что с государственной поддержкой предпринимателями созданы комфортные условия для летнего отдыха у воды – с душевыми, детскими и спортивными площадками, беседками и мангальными зонами, освещением.

На прилегающих территориях предусмотрены парковочные пространства, на пляжах оборудованы туалеты, установлены урны для мусора. Сотрудники Роспотребнадзора и МЧС в составе комиссии оценили соблюдение мер безопасности отдыхающих.



С грантовой поддержкой обустроены зоны отдыха в Саранске – на пруду Зеленая роща и рядом с «Огнями Саранска», в Большеберезниковском районе – на озере Гусиное, в Кочкуровском районе – на Карнайском водохранилище и на реке Сура в с. Сабаево, в Рузаевском районе – на Сузгарском водоеме, на пруду в с. Лямбирь.