В Мордовии провели внеочередной этап спецоперации «Анаконда»

Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия во взаимодействии с региональными МВД и Росгвардией с 25 апреля по 12 мая текущего года провели внеочередной этап совместной спецоперации «Анаконда». Она направлена на выявление и пресечение незаконной перевозки огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых устройств и веществ, незаконной миграции, а также на задержание лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания.

За время проведения операции в транспортном потоке было проверено около 7 тысяч граждан, из них почти 2 тысячи иностранцев. Установлено 60 фактов нарушения миграционного законодательства, в рамках которых составлены административные протоколы. Нарушителям назначены штрафы на сумму более 160 тысяч рублей. Принято решение о выдворении 29 лиц из Российской Федерации.

В рамках спецоперации на 6 постах досмотрено более 18 тысяч транспортных средств, составлено 986 административных материалов за нарушение правил дорожного движения.

Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом оружия, запрещенных предметов, а также нарушением миграционного законодательства продолжается.