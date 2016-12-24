В Мордовии провели внеочередной этап спецоперации «Анаконда»

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Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия во взаимодействии с региональными МВД и Росгвардией с 25 апреля по 12 мая текущего года провели внеочередной этап совместной спецоперации «Анаконда». Она направлена на выявление и пресечение незаконной перевозки огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых устройств и веществ, незаконной миграции, а также на задержание лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания.
За время проведения операции в транспортном потоке было проверено около 7 тысяч граждан, из них почти 2 тысячи иностранцев. Установлено 60 фактов нарушения миграционного законодательства, в рамках которых составлены административные протоколы. Нарушителям назначены штрафы на сумму более 160 тысяч рублей. Принято решение о выдворении 29 лиц из Российской Федерации.
В рамках спецоперации на 6 постах досмотрено более 18 тысяч транспортных средств, составлено 986 административных материалов за нарушение правил дорожного движения.
Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом оружия, запрещенных предметов, а также нарушением миграционного законодательства продолжается.
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В Мордовии семье Героя России Григория Слугина передана медаль «Золотая звезда»
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