В Саранске газифицировали многоквартирный дом для детей-сирот

«Служба скорой помощи - передовой отряд медицины»
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Специалисты «Газпром газораспределение Саранск» подключили к сетям газоснабжения многоквартирный дом в Саранске. В рамках федеральной программы квартиры в доме предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Для газификации объекта построен газопровод протяженностью 200 метров, подключен газораспределительный пункт и крышная котельная.
«В Мордовии идет активное строительство жилья. Мы оперативно выполняем работы по его газификации. А подключение социальных объектов всегда находится в приоритете», - отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Саранск» Владислав Портнов.
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