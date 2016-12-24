В Мордовии после чамзинского инцидента возбудили уголовное дело о халатности

Напомним, вечером 15 мая в селе Большое Маресьево Чамзинского района четверо мальчиков находились в полуразрушенном и заброшенном здании бывшего сельского клуба. В результате произошедшего обрушения одной из стен, двое несовершеннолетних в возрасте 8 и 9 лет получили телесные повреждения.

Оба ребенка получили различные травмы головы, переломы, ссадины и ушибы. Они были госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу.

В Министерстве здравоохранения РМ отметили, что сейчас дети находятся в стабильном состоянии и получают лечение в полном объеме.

Как сообщает Следственный комитет по РМ, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность).