В Мордовии после чамзинского инцидента возбудили уголовное дело о халатности

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Напомним, вечером 15 мая в селе Большое Маресьево Чамзинского района четверо мальчиков находились в полуразрушенном и заброшенном здании бывшего сельского клуба. В результате произошедшего обрушения одной из стен, двое несовершеннолетних в возрасте 8 и 9 лет получили телесные повреждения.
Оба ребенка получили различные травмы головы, переломы, ссадины и ушибы. Они были госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу.
В Министерстве здравоохранения РМ отметили, что сейчас дети находятся в стабильном состоянии и получают лечение в полном объеме.
Как сообщает Следственный комитет по РМ, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность).
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