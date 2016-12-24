Рузаевский «решала» ответит в суде за мошенничество с водительскими правами без экзаменов

40-летний житель Рузаевского района предстанет в Мордовии перед судом за обман пятерых «потерпевших», желавших получить водительские удостоверения без сдачи практической части экзаменов.



В ходе расследования было установлено, что в октябре 2022 года к обвиняемому обратился знакомый и попросил оказать содействие его приятелю в получении водительских прав без сдачи экзамена на вождение. Рузаевский «решала» согласился, поскольку утверждал, что у него есть знакомый сотрудник в УГИБДД, с которым есть договоренность о таких «деликатных» вопросах.

Свои услуги «посредник» оценил в 27 тысяч рублей. Деньги и копии документов были ему переданы на следующий день во время личной встречи. При этом благодетель предупредил, что нужного результата потребуется подождать несколько недель.

После первой договоренности, 40-летний деятель в дальнейшем принял от знакомого еще 4 «заказа» на водительские права без экзаменов для будущих автомобилистов. При этом, каждый раз за решение вопроса ему передавались денежные средства - от 27 тысяч до 63 тысяч рублей.

Всего за три месяца мошенник получил более 200 тысяч рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению, поскольку не имел реальной возможности «добыть» права без экзаменов.

В отделе полиции мужчина полностью признал свою вину. В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.