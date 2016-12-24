В Мордовии взрывотехники Росгвардии уничтожили ранее изъятые боеприпасы

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Специалисты группы разминирования ОМОН «Аркуда» Управления Росгвардии по Республике Мордовия на специально оборудованном полигоне провели плановое уничтожение ранее обнаруженных и изъятых боеприпасов.
Транспортировка взрывоопасных предметов к месту уничтожения была осуществлена с соблюдением всех требований безопасности. Как сообщается, уничтожение прошло в штатном режиме.
Росгвардия напоминает о мерах предосторожности при обнаружении взрывоопасных предметов или внешне схожих с ним.
Ни в коем случае нельзя к ним прикасаться или оказывать любое физическое воздействие. Также запрещается перемещать подозрительный предмет, заливать жидкостями, засыпать грунтом или чем-то накрывать. Нельзя пытаться самостоятельно обезвреживать находку. Об обнаружении следует немедленно сообщить в правоохранительные органы.
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