В Мордовии взрывотехники Росгвардии уничтожили ранее изъятые боеприпасы

Специалисты группы разминирования ОМОН «Аркуда» Управления Росгвардии по Республике Мордовия на специально оборудованном полигоне провели плановое уничтожение ранее обнаруженных и изъятых боеприпасов.

Транспортировка взрывоопасных предметов к месту уничтожения была осуществлена с соблюдением всех требований безопасности. Как сообщается, уничтожение прошло в штатном режиме.

Росгвардия напоминает о мерах предосторожности при обнаружении взрывоопасных предметов или внешне схожих с ним.

Ни в коем случае нельзя к ним прикасаться или оказывать любое физическое воздействие. Также запрещается перемещать подозрительный предмет, заливать жидкостями, засыпать грунтом или чем-то накрывать. Нельзя пытаться самостоятельно обезвреживать находку. Об обнаружении следует немедленно сообщить в правоохранительные органы.