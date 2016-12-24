В Чамзинском районе в заброшенном здании на детей рухнула стена

В Чамзинском районе следователями проводится процессуальная проверка по факту получения телесных повреждений двумя мальчиками в возрасте 8 и 9 лет.

Как сообщает Следственный комитет по РМ, по предварительным данным, вечером 15 мая в селе Большое Маресьево Чамзинского района четверо мальчиков находились в заброшенном, недостроенном здании. В результате произошедшего обрушения одной из стен двое несовершеннолетних получили телесные повреждения. В настоящее время они госпитализированы в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

В ходе проверочных мероприятий следователями СК будут установлены обстоятельства, приведшие к травмированию детей, а также дана оценка действиям (бездействию) ответственных лиц относительно содержания неэксплуатируемого здания.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.