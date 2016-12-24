Нацпроект помог бизнесу Мордовии получить ответы на актуальные вопросы

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» продолжает оказывать поддержку субъектам МСП Мордовии, организовав для регионального бизнес-сообщества День открытых дверей.

Мероприятие по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство состоялось на площадке центра в рамках Недели предпринимательства.

Специалисты разъяснили предпринимателям важные темы государственных закупок, обсудили вопросы правового и финансового обеспечения. Главным спикером выступил эксперт в сфере закупок и взаимодействия с государственными заказчиками из Республики Татарстан Булат Шакиров.

Госзакупки способствуют развитию малого и среднего бизнеса, создают рабочие места и способствуют экономическому росту.

Участие в государственных закупках открыто для всех предпринимателей, что способствует развитию конкуренции и снижает вероятность коррупции. Государственные заказчики – стабильные партнеры, они позволяют предпринимателям получать регулярные заказы на поставку товаров и услуг.

Также на мероприятии речь шла о правовом и финансовом обеспечении деятельности. Предприниматели получили необходимую информацию и советы от профессионала.