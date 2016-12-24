Нацпроект помог бизнесу Мордовии получить ответы на актуальные вопросы

«Каждая жизнь для нас дорога и важна!»
Служба пожарной охраны отметила 375 лет со дня своего основания
Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» продолжает оказывать поддержку субъектам МСП Мордовии, организовав для регионального бизнес-сообщества День открытых дверей.
Мероприятие по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство состоялось на площадке центра в рамках Недели предпринимательства.
Специалисты разъяснили предпринимателям важные темы государственных закупок, обсудили вопросы правового и финансового обеспечения. Главным спикером выступил эксперт в сфере закупок и взаимодействия с государственными заказчиками из Республики Татарстан Булат Шакиров.
Госзакупки способствуют развитию малого и среднего бизнеса, создают рабочие места и способствуют экономическому росту.
Участие в государственных закупках открыто для всех предпринимателей, что способствует развитию конкуренции и снижает вероятность коррупции. Государственные заказчики – стабильные партнеры, они позволяют предпринимателям получать регулярные заказы на поставку товаров и услуг.
Также на мероприятии речь шла о правовом и финансовом обеспечении деятельности. Предприниматели получили необходимую информацию и советы от профессионала.
Поделиться в соц. сетях:
Служба пожарной охраны отметила 375 лет со дня своего основания
В Краснослободске открыли мемориальную доску в честь героя СВО Павла Давыдова
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с представителями национально-культурных организаций и средств массовой информации республики
В Мордовии семье Героя России Григория Слугина передана медаль «Золотая звезда»
Лушим педагогом республики признана Юлия Ермакова - учитель русского языка и литературы Рузаевской школы №9
Глава Мордовии Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником работников службы скорой медицинской помощи