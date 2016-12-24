Жители Мордовии могут принять участие в конкурсах платформы «Россия – страна возможностей»

В Мордовии назвали победителя конкурса «Учитель года»
Лушим педагогом республики признана Юлия Ермакова - учитель русского языка и литературы Рузаевской школы №9
В Мордовии реализуется региональный проект «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Он нацелен на создание возможностей для профессионального и карьерного роста путем формирования и развития системы профессиональных конкурсов. Информация о них выходит на открытой платформе «Россия – страна возможностей».
В рамках проекта в республике организован оперативный штаб по информированию целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей». Жители Мордовии могут принять участие в следующих проектах: «Мечтай со мной», «Лига вожатых», Грантовый конкурс молодежных инициатив, Фестиваль «Российская студенческая весна». Победителям предлагается обучение в Подмосковном молодежном центре.
За 1 квартал 2024 года было организовано 7 информационных встреч, в которых приняли участие 375 студентов высших и средних специальных образовательных организаций. Проведена информационная кампания по привлечению к участию в таких проектах, как Международная премия #МыВместе, форумная кампания Всероссийского конкурса молодежных проектов «Росмолодежь. Гранты», проект «Больше чем путешествие» и других.
Поделиться в соц. сетях:
Лушим педагогом республики признана Юлия Ермакова - учитель русского языка и литературы Рузаевской школы №9
В Краснослободске открыли мемориальную доску в честь героя СВО Павла Давыдова
Служба пожарной охраны отметила 375 лет со дня своего основания
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с представителями национально-культурных организаций и средств массовой информации республики
Глава Мордовии Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником работников службы скорой медицинской помощи
В Мордовии семье Героя России Григория Слугина передана медаль «Золотая звезда»