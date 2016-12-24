В поселке Комсомольский приступили к реконструкции Дома культуры и строительству социально-спортивного центра

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В поселке Комсомольский Чамзинского района в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий» началась реконструкция Дома культуры «Цементник» на 400 мест. Также там приступили к строительству многофункционального социально-спортивного центра. Оба объекта будут введены в эксплуатацию в 2025 году.
Помимо этого, здесь начался первый этап строительства канализационного коллектора с очистными сооружениями мощностью 8000 куб.м в сутки.
«Сегодня совместно с подрядчиками и проектировщиками объектов был принят ряд принципиальных решений относительно технологических вопросов. Поручил составить графики строительных работ для каждого объекта с целью обеспечения точного выполнения этапов строительства, а также соблюдения сроков и качества работ», - отметил в телеграм Председатель Правительства РМ Дмитрий Поздняков.
Руководитель регионального кабинета министров сообщил, что в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» поселок Комсомольский является опорным пунктом. С учетом мнения жителей в муниципалитете в текущем году начали строительство ряда социальных объектов и очистных сооружений.
«Благодаря усилиям Главы Республики Мордовия Артёма Алексеевича Здунова, через Минсельхоз России на реализацию этих проектов была выделена значительная сумма - более 1,6 млрд. рублей».
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Глава Мордовии Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником работников службы скорой медицинской помощи
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