В поселке Комсомольский приступили к реконструкции Дома культуры и строительству социально-спортивного центра

В поселке Комсомольский Чамзинского района в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий» началась реконструкция Дома культуры «Цементник» на 400 мест. Также там приступили к строительству многофункционального социально-спортивного центра. Оба объекта будут введены в эксплуатацию в 2025 году.

Помимо этого, здесь начался первый этап строительства канализационного коллектора с очистными сооружениями мощностью 8000 куб.м в сутки.

«Сегодня совместно с подрядчиками и проектировщиками объектов был принят ряд принципиальных решений относительно технологических вопросов. Поручил составить графики строительных работ для каждого объекта с целью обеспечения точного выполнения этапов строительства, а также соблюдения сроков и качества работ», - отметил в телеграм Председатель Правительства РМ Дмитрий Поздняков.

Руководитель регионального кабинета министров сообщил, что в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» поселок Комсомольский является опорным пунктом. С учетом мнения жителей в муниципалитете в текущем году начали строительство ряда социальных объектов и очистных сооружений.

«Благодаря усилиям Главы Республики Мордовия Артёма Алексеевича Здунова, через Минсельхоз России на реализацию этих проектов была выделена значительная сумма - более 1,6 млрд. рублей».