Жители Мордовии в «Монетную неделю» могут обменять мелочь на банкноты

С 20 мая по 2 июня при поддержке Банка России пройдет всероссийская акция «Монетная неделя». В это время все желающие могут обменять в банках-участниках акции скопившуюся мелочь или зачислить ее на счет без комиссии.

Некоторые банки в качестве бонуса могут предлагать своим клиентам памятные монеты или сувениры. Подробности и условия их получения лучше предварительно уточнить в офисе банка, где будет производиться обмен. С перечнем и адресами офисов банков в Мордовии, где будет проходить акция, а также с условиями приема монет можно ознакомиться на сайте.

Банки будут принимать мелочь, находящуюся в обращении в настоящее время. Можно сдать даже окисленные, погнутые или просверленные монеты. Предварительно лучше рассортировать монеты по номиналу, чтобы на обмен ушло меньше времени. Перед походом в офис банка возьмите с собой паспорт, так как для обмена нужно заполнить заявление.

«Банк России чеканит много монет, но большая их часть оседает в копилках у граждан. По этой причине основная цель акции – вернуть в наличный оборот скопившиеся у людей монеты и сократить затраты на их чеканку», – отметил управляющий Отделением-НБ Республики Мордовии Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Иванов.