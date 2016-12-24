«Пять тысяч даю – за пьянство»

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В Саранске гражданин Узбекистана предложил инспектору ДПС взятку за несоставление протокола о нетрезвом вождении
Как сообщает МВД по РМ, 11 мая в ходе несения службы на улице Волгоградской в Саранске инспекторами ДПС был остановлен автомобиль «ЗАЗ Шанс». За рулем транспортного средства с признаками опьянения находился 37-летний гражданин Республики Узбекистан. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.
Чтобы избежать составления соответствующего административного материала, водитель предложил инспектору ДПС 5 тысяч рублей. Несмотря на неоднократные предупреждения сотрудника Госавтоинспекции об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу, от своих намерений он не отказался. Инспекторы доложили о данном факте в дежурную часть. На место инцидента была вызвана следственно-оперативная группа.
В отношении водителя были составлены административные материалы за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, езду без полиса ОСАГО и не пристегнутый ремень безопасности.
В настоящий момент по данному факту назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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