Пять проектов из Мордовии участвуют в конкурсе «Пространство будущего»

Репортер

На федеральном интернет-портале достижения.рф проводится конкурс проектов регионального развития «Пространство будущего», которые представлены на международной выставке-форуме «Россия» в Москве. В конкурсе на победу претендуют и проекты из Мордовии в 5 номинациях:

- Сафари-парк «Кречет» – входит в число главных достопримечательностей России
- Национальный туристический маршрут «Зов торамы» – тур по этническим и аутентичным местам Мордовии
- «Ушаков – покровитель земли Мордовской» – проект паломническо-туристического кластера в Темниковском районе
- Окружной молодежный творческий форум «ЯЛГАТ» – лагерь с акцентом на национальный колорит
- Туристические тропы в «Смольном» – маршруты для пешего туризма в национальном парке.

Поддержать проекты можно по ссылке.

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