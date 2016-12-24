Предпринимателей Мордовии опытный стендап-тренер научит осознанно мечтать и достигать желаемого

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Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» продолжает оказывать поддержку субъектам МСП Мордовии, подготовив уникальный семинар «Хочу и получу».
Мероприятие по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» состоится 21 мая в Центре «Мой бизнес».
Встречу с предпринимателями проведет опытный стендап-тренер Алёна Лепёшкина. Она подскажет участникам, как увидеть свою реальность яснее, определить ключевые направления для корректировки и выявить лучшие стратегии достижения поставленных целей.
Как сообщается, стендап поможет предпринимателям и самозанятым осознанно мечтать и достигать желаемого.
Подать заявку на бесплатное участие можно перейдя по ссылкам ниже:
- ИП и ООО: https://clck.ru/3AcySb
- Самозанятые: https://clck.ru/3AcyVs
Уникальный трехчасовой семинар «Хочу и получу» пройдет 21 мая в 15:00 по адресу: г. Саранск, ул. Московская, 14.
Телефон для справок: 24-77-77.
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