Предпринимателей Мордовии опытный стендап-тренер научит осознанно мечтать и достигать желаемого

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» продолжает оказывать поддержку субъектам МСП Мордовии, подготовив уникальный семинар «Хочу и получу».



Мероприятие по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» состоится 21 мая в Центре «Мой бизнес».



Встречу с предпринимателями проведет опытный стендап-тренер Алёна Лепёшкина. Она подскажет участникам, как увидеть свою реальность яснее, определить ключевые направления для корректировки и выявить лучшие стратегии достижения поставленных целей.

Как сообщается, стендап поможет предпринимателям и самозанятым осознанно мечтать и достигать желаемого.



Подать заявку на бесплатное участие можно перейдя по ссылкам ниже:



- ИП и ООО: https://clck.ru/3AcySb

- Самозанятые: https://clck.ru/3AcyVs



Уникальный трехчасовой семинар «Хочу и получу» пройдет 21 мая в 15:00 по адресу: г. Саранск, ул. Московская, 14.



Телефон для справок: 24-77-77.