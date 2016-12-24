Жителей Мордовии приглашают поучаствовать в конкурсе лекторов от Российского общества «Знание»

В этом году Российское общество «Знание» уже в четвертый раз проведет конкурс для лекторов. Предыдущие три сезона носили название «Лига лекторов». В этом году конкурс переименован в «Знание.Лектор».

Принять участие могут все граждане РФ в возрасте от 14 лет. Прием заявок уже открыт. Для школьников он продлится до 3 июня, а для студентов и взрослых – до 30 июня.

«Считаю, что это прекрасная возможность блеснуть своим ораторским мастерством. Особенно радует, что принять участие могут россияне почти всех возрастов. А для школьников предусмотрена отдельная номинация. Советую лекторам из Мордовии не бояться и подавать заявки на конкурс. Это тот случай, когда важна не столько победа, сколько участие. Потому что оно может стать для вас мощным толчком к развитию в данной области и позволит присоединиться к большой и дружной команде Общества «Знание», – поделилась мнением учитель русского языка и литературы рузаевской Гимназии №1 Наталья Матренина.

Приём заявок для студентов и взрослых: lektor.znanierussia.ru

Для школьников: lektorshkola.znanierussia.ru

Основной отбор начнется с обучающего курса по публичным выступлениям. Также до 5 июля конкурсанты должны представить свои видеовизитки и рекомендательные письма от органов власти, общественных объединений, образовательных организаций или научных и бизнес-сообществ.

С августа по ноябрь для студентов и взрослых участников будет проходить региональный этап, в ходе которого конкурсантам предстоит проводить собственные лекции по 14 тематикам на выбор. Экспертный совет определит финалистов, которые в ноябре-декабре будут выступать в онлайн-формате. 50 победителей получат по 250 тыс. рублей на продвижение своего просветительского контента.

Школьников ждут особые условия участия. Для них отбор завершится уже в июле. Юных лекторов так же ждет обучение публичным выступлениям, а затем подготовка презентационных материалов и собеседование с экспертами. 175 финалистов отправятся в профильную смену «Знание.Лектор» в МДЦ «Артек», которая пройдет с 25 сентября по 16 октября.

За три предыдущих года конкурс охватил все регионы нашей страны. Для участников это отличная возможность попасть в региональные команды лекторов Общества «Знание» и регулярно выступать на местных просветительских мероприятиях.