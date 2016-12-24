В 2024 году 39 образовательных организаций Мордовии получат компьютерное оборудование

«Служба скорой помощи - передовой отряд медицины»
Глава Мордовии Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником работников службы скорой медицинской помощи
Техника поступит в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».
Для обновления материально-технической базы, внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков у школьников в этом году направят более 135 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов.
Оснащение современным компьютерным оборудованием позволит разнообразить формы проведения занятий. Ученики и педагоги получат доступ к различным образовательным платформам и порталам. Также оргтехника может быть использована во внеурочной деятельности.
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Глава Мордовии Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником работников службы скорой медицинской помощи
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