Тысячи счастливых семей с детьми пройдут парадом по центральным улицам городов России

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Масштабное событие – Всероссийская неделя семьи «7яФЕСТ» – состоится в Москве и 10 регионах страны с 19 по 26 мая 2024 года.
8 дней будут посвящены семье и ее традициям, добрым делам и совместно проведенному времени в кругу родных, полезным встречам с известными людьми, семейным мастер-классам и спортивным мероприятиям. Кульминацией этой Недели станет «7яФЕСТ» - Парад Семей (шествие), которое пройдет по улицам одиннадцати российских городов.
«7яФЕСТ» – это событие, которое объединит десятки тысяч людей, вдохновит создавать и сохранять большие семьи, поможет укрепить семейные ценности и сформировать общероссийские традиции.
В 2024 году проведение мероприятия запланировано в Москве, Республике Мордовия, Алтайском крае, Волгоградской области, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Мурманской, Тамбовской, Астраханской, Саратовской и Пензенской областях.
Всероссийская неделя семьи включает в себя культурную программу, марафон ценностных встреч, мастер-классы для совместного творчества и отдыха детей с родителями, презентации литературных произведений семейной и духовно-нравственной тематики, молебен о благополучии семьи и выставку социальной рекламы Всероссийского социального проекта «Семья – основа мира».
Помимо этого, на площадках разных городов будут организованы ярмарки семейных ремесел, кинопоказы и обсуждение фильмов, семейные спортивные состязания и многое другое.
Параллельно с мероприятиями в социальных сетях ежедневно будет проходить флешмоб семейных традиций, в котором смогут принять участие семьи из любых уголков мира.
Благодаря объединению партнеров, долгие годы работающих в сфере семейной политики и демографии, событие стало по-настоящему всероссийским. Эта неделя станет наследием Года семьи-2024 и будет проводиться ежегодно в преддверии Дня защиты детей.
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