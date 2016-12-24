В УФСИН по РМ провели конкурс на лучшее оригами

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В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия прошла выставка изготовленных юными умельцами оригами.
Как сообщается, в творческом конкурсе приняли участие дети сотрудников подведомственных учреждений. Ребята, проявив воображение и фантазию, изготовили оригинальные поделки из бумаги.
Члены жюри оценили конкурсные работы, размещенные на стенде в административном здании Управления, и выделили лучшие - «Красный и зеленый драконы», «Жар-птица», «Корзина для мамы», «Пасхальное яйцо», «Лебеди».
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