В Саранске опубликовали график проведения дезинфекционных мероприятий на территории городского округа

«Служба скорой помощи - передовой отряд медицины»
Глава Мордовии Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником работников службы скорой медицинской помощи
По информации саранской мэрии, проведение дератизационных, ларвицидных и акарицидных обработок на территории городского округа будет осуществляться с 16 мая по 8 августа 2024 года.
В соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства будет выполнена обработка от клещей, грызунов и комаров участков парков, мест массового отдыха и водных объектов в городском округе.
Отмечается, что даты проведения дезинфекционных мероприятий могут изменяться в связи с погодными условиями. С графиком можно ознакомиться здесь.
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Глава Мордовии Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником работников службы скорой медицинской помощи
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