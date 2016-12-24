В Саранске опубликовали график проведения дезинфекционных мероприятий на территории городского округа

По информации саранской мэрии, проведение дератизационных, ларвицидных и акарицидных обработок на территории городского округа будет осуществляться с 16 мая по 8 августа 2024 года.

В соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства будет выполнена обработка от клещей, грызунов и комаров участков парков, мест массового отдыха и водных объектов в городском округе.

Отмечается, что даты проведения дезинфекционных мероприятий могут изменяться в связи с погодными условиями. С графиком можно ознакомиться здесь.