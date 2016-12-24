Бизнесу Мордовии к Дню предпринимательства подготовили насыщенную программу

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ, совместно с Центром «Мой бизнес» продолжает оказывать поддержку субъектам МСП Мордовии, подготовив ко Дню российского предпринимательства насыщенную программу мероприятий по различным актуальным темам.

Программа мероприятий в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициировал Президент России, продлится до 24 мая, а сам праздник в бизнес-сообществе отметят 26 мая.

Неделя предпринимательства наполнена семинарами, консультациями и обучающими программами, которые помогут развитию бизнес-навыков, вдохновит на новые идеи.

Насыщенная программа уже стартовала накануне с семинара «Навыки самопрезентации», который провёл один из лучших ведущих региона Алексей Ляманов. Участники встречи научились уверенно и эффективно выступать, презентовать свои проекты.

Сегодня, 14 мая, программа для предпринимателей продолжится. В центре «Мой бизнес» состоится День открытых дверей. Представители малого и среднего бизнеса смогут получить консультации по правовому и финансовому обеспечению деятельности и госзакупкам.

Далее предпринимателей ожидает:

- 15 мая - выездное мероприятие «Бизнес-десант», который состоится в Теньгушевском районе.

- С 16 мая по 23 мая - обучающая программа для молодых и социальных предпринимателей.

- 17 мая - круглый стол «Роскомнадзор: разъяснение в законодательстве о рекламе».

- 21 мая - стендап «Хочу и получу» с Алёной Лепёшкиной. Она является автором серии книг-антидепрессантов, постоянным тренером крупнейших бизнес-сообществ России, автором и создателем сатирического моно-спектакля «Шуба».

- 22 мая - мастер-класс по монтажу коротких видео-рилс.

- 23 и 24 мая - защита проектов по итогам обучающей программы.

Полная программа недели предпринимательства представлена по ссылке: https://clck.ru/3Abjoy

Телефон для справок: 24-77-77.