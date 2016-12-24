В Саранске росгвардейцы задержали вороватую любительницу элитного коньяка

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Служба пожарной охраны отметила 375 лет со дня своего основания
В Саранске сотрудники Росгвардии задержали гражданку 1990 года рождения по подозрению в краже дорогостоящего спиртного на общую сумму свыше 55 тысяч рублей.
Как сообщается, дежурному экипажу вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал «Тревога» из сетевого магазина, расположенного на ул. Ботевградская. Прибывшим росгвардейцам администратор магазина пояснил, что несколькими днями ранее при просмотре камер видеонаблюдения он заметил, как женщина набирает с полки необходимую ей алкогольную продукцию на сумму свыше 38,5 тысяч рублей и покидает магазин мимо кассы.
13 мая, находясь на рабочем месте, работник магазина заметил схожую по приметам гражданку в торговом зале. Она вновь хотела «отработать» по прежней схеме - взяла с полки элитный коньяк на сумму свыше 16,5 тысяч рублей и собиралась покинуть торговое заведение не оплатив товар, но была задержана правоохранителями.
Для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения росгвардейцы передали злоумышленницу коллегам из регионального МВД.
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Служба пожарной охраны отметила 375 лет со дня своего основания
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