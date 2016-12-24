В Мордовии сотрудник УФСИН задержан при получении взятки

Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия во взаимодействии с оперативниками регионального УФСИН пресечена противоправная деятельность старшего инженера центра трудовой адаптации осужденных исправительной колонии №1.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что 22-летний лейтенант внутренней службы получил от заключенного взятку за доставку на территорию исправительного учреждения запрещенных предметов.

По договоренности с сидельцем, он получил для него посылку с мобильным телефоном и банковской картой. После этого указанные предметы он пронес на территорию колонии и передал адресату.

27 апреля текущего года при получении банковской карты с денежными средствами в размере 15 тысяч рублей фигурант был задержан с поличным на рабочем месте.

На основании собранных УФСБ материалов в отношении сотрудника уголовно-исполнительной системы региона возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 290 УК РФ (получение взятки). Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца.

Подозреваемый вину признал. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.