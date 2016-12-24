В 2020 году цифровая трансформация в России была выделена в отдельную национальную цель Указом Президента «О наццелях до 2030 года». Прошло почти 4 года, и за это время Правительство под руководством Михаила Мишустина добилось прорыва в развитии цифровой экономики.

Например, когда в мире свирепствовала пандемия COVID-19, большая часть нашей страны была обеспечена интернетом, даже самые удаленные и маленькие населенные пункты, а социально значимые услуги перевели в электронный вид. Сегодня больше 115 млн россиян пользуются «Госуслугами».

«Это отличный сервис, который позволяет решать множество вопросов, не выходя из дома – делится мнением директор ООО «Студия нестандартных путешествий «Ветер странствий» Ольга Боксимер. – «Госуслуги» всегда придут на помощь тем, кто планирует поездку за рубеж. Здесь можно оформить большинство необходимых документов. Поэтому считаю, что цифровая трансформация России движется хорошими темпами!»

Еще одним достижением нашей страны в области цифровой трансформации стало внедрение единой цифровой платформы Гостех, которая призвана помочь органам власти с принятием решений на основе первичных данных, а также с оптимизацией затрат ведомств на создание информсистем.

Другим ярким примером успеха в достижении данной наццели стала отечественная ИТ-отрасль, которая развивается опережающими темпами даже несмотря на санкционное давление.

«Вклад в ВВП по итогам года достиг почти 2%, объем реализованных продуктов и услуг вырос в 2,5 раза и составил 3,1 трлн руб. То есть целевые показатели госпрограммы «Цифровая трансформация», установленной президентом, перевыполнены. Кстати, данное направление курирует вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Кадровые перестановки его не коснулись, что говорит о доверии и правильном курсе», – поделился Председатель совета сторонников Ленинского местного отделения партии «Единая Россия» Владислав Авраменко.

Кстати, именно Дмитрий Чернышенко отвечает за развитие технологий искусственного интеллекта как драйвера ускоренного роста экономики России. До 2030 года наша страна должна войти в число лидеров, задающих собственные тренды развития ИИ, а также обеспечить его внедрение во все ключевые отрасли экономики и социальной сферы.

Помимо этого, Дмитрий Чернышенко отвечает за достижение национальной цели по воспитанию гармонично развитой личности, которое обеспечивается системой образования и молодежной политики, а также через спорт, туризм и духовно-нравственное воспитание.

«Отношение к воспитанию детей с грамотными ориентирами и приобщению их к активному образу жизни меняется к лучшему! – комментирует блогер и активист-общественник Юрий Горшенин. – Это хорошая комплексная работа по всем фронтам, в том числе по пропаганде ЗОЖ. Считаю, что в это деле наша страна достигла определенных успехов благодаря тому, что у руля стоят исключительно заинтересованные люди. Я рад, что некоторые грамотные управленцы остались на своем посту. Например, Дмитрий Чернышенко, который как раз курирует туризм, культуру и спорт».

Через распространение традиционных духовно-нравственных ценностей на всех этапах обучения и становления личности, патриотическое и физическое воспитание в России будет решаться задача по укреплению межнационального и межрелигиозного согласия. Эта комплексная работа требует координации на уровне вице-премьера, который в новом составе правительства будет курировать нацпроекты «Кадры», «Молодежь и дети», «Туризм и гостеприимство», а также федпроект «Спорт – норма жизни», отвечать за научно-образовательное обеспечение нацпроектов технологического лидерства и курировать Минпросвещения, Минобрнауки, Рособрнадзор, Росмолодежь и Минспорт.

Продолжится и активная работа по цифровой трансформации. Уже сейчас сформированы технологические заделы и необходимая база для перехода к нацпроекту «Экономика данных». Далее необходимо проконтролировать внедрение созданных платформ и механизмов. Курировать эти вопросы в новом составе Правительства будет Дмитрий Григоренко, за которым как за руководителем аппарата Правительства закреплена функция контроля исполнения поручений Президента и Премьер-министра.