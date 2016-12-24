В Мордовии посыльных телефонных аферистов взяли «на живца»

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Двое парней из Тольятти, 21 года и 24 лет от роду, предстанут в Мордовии перед судом за покушение на мошенничество. Они угодили в полицейскую ловушку при выполнении курьерской миссии по заданию телефонных аферистов.
Как сообщает МВД по РМ, 24 ноября прошлого года в правоохранительные органы поступило сообщение 74-летней жительницы села Пуркаево о попытке мошенников выманить у нее 900 тысяч рублей. В телефонном звонке липовый следователь рассказал о ДТП с участием внучки женщины и заявил о необходимости финансовой помощи на ее лечение. Зная о подобных преступлениях, бдительная пенсионерка решила прервать разговор и позвонила в полицию.
Оперативники посоветовали пожилой женщине все-таки последовать указаниям злоумышленника. В результате она сообщила махинатору, что готова передать всю имеющуюся у нее наличность в размере 220 тысяч рублей. Дальнейшие действия проходили под контролем сотрудников полиции.
В момент получения денежных средств прибывшие к жилищу пенсионерки двое молодых людей были задержаны. При этом в мобильном телефоне одного из них полицейские обнаружили сообщения еще с несколькими адресами.
Выяснилось, что они уже успели по указанию организаторов взять 100 тысяч рублей еще у одной жертвы мошенничества - 92-летней жительницы села Морга, труженицы тыла Великой Отечественной войны. Ее обманули по схожему сценарию.
Решившие поработать на жуликов парни прибыли в Мордовию на авто – один из них работал таксистом. За свои криминальны услуги им полагалось по 10% от похищенных сумм.
Вину в совершенных преступлениях молодые люди признали полностью. Похищенные денежные средства были изъяты, обвиняемых до суда заключили под стражу.
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