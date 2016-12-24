В Ковылкино бывший сотрудник Госавтоинспекции признан виновным в служебном подлоге

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Как сообщает Следственный комитет по РМ, 38-летнему бывшему сотруднику Ковылкинского райотдела ГИБДД суд вынес обвинительный приговор за служебный подлог.
В ходе следствия было установлено, что в январе этого года инспектор решил помочь своему коллеге - внес заведомо ложные сведения в официальные документы о сдаче теоретического экзамена на право управления транспортным средством сотрудником полиции, работающим в другом подразделении. Заведомо ложные сведения о сдаче экзамена были загружены и в информационную базу данных.
За это деяние приговором суда бывшему инспектору было назначено наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей. В СК отмечают, что в рамках расследования данного уголовного дела была пресечена противоправная деятельность сразу нескольких фигурантов.
Так, сдававший экзамен сотрудник полиции через свою мать передал 85 тысяч рублей 54-летнему знакомому, чтобы тот решил для него вопрос с получением водительских прав без всяких экзаменов. Знакомый деньги взял, но ни с кем из сотрудников Госавтоинспекции обещанную «работу» не провел, а полученными денежными средствами распорядился по собственному усмотрению.
Все это вылилось еще в три уголовных дела. «Решалу» будут судить за мошенничество, мать полицейского за посредничество во взяточничестве, а его самого за покушение на дачу взятки.
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В Мордовии семье Героя России Григория Слугина передана медаль «Золотая звезда»
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