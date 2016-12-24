Команда «Лактон» МЧС по РМ победила на турнире по карпфишингу (ловле карпа)

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С 9 по 12 мая на водоеме в Пензенской области проходил турнир по карпфишингу (ловле карпа) среди 22 команд из Приволжского федерального округа. От Главного управления МЧС по РМ в состязаниях принимала участие команда «Лактон», уже добивавшаяся успеха на различных соревнованиях.
Как сообщается, вес самого большого карпа, которого в ходе турнира поймали сотрудники ГУ МЧС по РМ, составил более 11 кг, а суммарный вес всей пойманной рыбы - 150 кг.
Этот результат оказался лучшим - команда «Лактон» была признана победителем соревнований.
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