В Мордовии 20-летний водитель иномарки погиб в ночном ДТП

По информации Госавтоинспекции республики, 9 мая в Большеигнатовском районе в 2 часа 20 минут на автодороге «Ардатов – Б.Игнатово» 20-летний водитель автомашины «Фольксваген Джетта», по предварительным данным, не справился с управлением и допустил выезд встречную полосу дороги, где совершил столкновение с большегрузом «Мерседес-Бенц».

В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи.