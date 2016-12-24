В Мордовии 20-летний водитель иномарки погиб в ночном ДТП

В Мордовии назвали победителя конкурса «Учитель года»
Лушим педагогом республики признана Юлия Ермакова - учитель русского языка и литературы Рузаевской школы №9
По информации Госавтоинспекции республики, 9 мая в Большеигнатовском районе в 2 часа 20 минут на автодороге «Ардатов – Б.Игнатово» 20-летний водитель автомашины «Фольксваген Джетта», по предварительным данным, не справился с управлением и допустил выезд встречную полосу дороги, где совершил столкновение с большегрузом «Мерседес-Бенц».
В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи.
Поделиться в соц. сетях:
Лушим педагогом республики признана Юлия Ермакова - учитель русского языка и литературы Рузаевской школы №9
Глава Мордовии Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником работников службы скорой медицинской помощи
В Краснослободске открыли мемориальную доску в честь героя СВО Павла Давыдова
Служба пожарной охраны отметила 375 лет со дня своего основания
В Мордовии семье Героя России Григория Слугина передана медаль «Золотая звезда»
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с представителями национально-культурных организаций и средств массовой информации республики