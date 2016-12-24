Председатель Госкомитета по делам молодежи РМ ответит на вопросы жителей

15 мая в 14:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте на вопросы граждан в прямом эфире будет отвечать Председатель Государственного комитета по делам молодежи РМ Анастасия Гришнева.

Жители региона могут задать интересующие вопросы под постом либо во время трансляции.