Председатель Госкомитета по делам молодежи РМ ответит на вопросы жителей

Репортер

15 мая в 14:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте на вопросы граждан в прямом эфире будет отвечать Председатель Государственного комитета по делам молодежи РМ Анастасия Гришнева.

Жители региона могут задать интересующие вопросы под постом либо во время трансляции.

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