В Мордовии фронтовому медику вручили ветеранское удостоверение

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По информации регионального филиала фонда «Защитники Отечества», Наталья Майорова из Республиканского противотуберкулезного диспансера выполняла задачи по оказанию медицинской помощи раненым российским бойцам в военном госпитале в Луганске, была операционной сестрой.
«Поначалу было страшно от грома постоянных разрывов снарядов, - признается она. - Но я быстро привыкла. К тому же, работы было очень много - мы трудились целыми сутками. В такие минуты ни о чем другом, кроме как об оказании медицинской помощи, не думаешь».
Наталья говорит, что самое сложное было находиться вдали от семьи - мужа и двоих детей. После командировки в зону СВО она награждена медалью «За профессионализм и самоотверженность».
Медик обратилась в филиал фонда «Защитники Отечества» в Мордовии по вопросу получения удостоверения ветерана боевых действий. Сотрудники помогли собрать необходимый пакет документов, основным из которых стала справка о служебной командировке в зону СВО, и направили его в Москву. Там приняли положительное решение, и Наталья получила заветный документ.
Ветеранское удостоверение ей в торжественной обстановке вручила заместитель руководителя по медицинскому сопровождению Наталья Антонова.
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