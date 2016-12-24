В Мордовии фронтовому медику вручили ветеранское удостоверение

По информации регионального филиала фонда «Защитники Отечества», Наталья Майорова из Республиканского противотуберкулезного диспансера выполняла задачи по оказанию медицинской помощи раненым российским бойцам в военном госпитале в Луганске, была операционной сестрой.

«Поначалу было страшно от грома постоянных разрывов снарядов, - признается она. - Но я быстро привыкла. К тому же, работы было очень много - мы трудились целыми сутками. В такие минуты ни о чем другом, кроме как об оказании медицинской помощи, не думаешь».



Наталья говорит, что самое сложное было находиться вдали от семьи - мужа и двоих детей. После командировки в зону СВО она награждена медалью «За профессионализм и самоотверженность».



Медик обратилась в филиал фонда «Защитники Отечества» в Мордовии по вопросу получения удостоверения ветерана боевых действий. Сотрудники помогли собрать необходимый пакет документов, основным из которых стала справка о служебной командировке в зону СВО, и направили его в Москву. Там приняли положительное решение, и Наталья получила заветный документ.

Ветеранское удостоверение ей в торжественной обстановке вручила заместитель руководителя по медицинскому сопровождению Наталья Антонова.