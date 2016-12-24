Жители Мордовии смогут попробовать себя в роли пожарных

«Служба скорой помощи - передовой отряд медицины»
Глава Мордовии Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником работников службы скорой медицинской помощи
19 мая в Рузаевском районе на территории базы отдыха «Карельская» пройдет профилактическая акция «Пожарам-НЕТ!».
По информации МЧС по РМ, вниманию публики будут предложены тематические локации, среди которых выставка пожарной и спасательной техники и оборудования, музей пожарной охраны, конкурс рисунков, лазертаг и многое другое.
На одной из площадок можно будет попробовать себя в прохождении полосы препятствий. Участникам будет предложено оперативно облачиться в боевую одежду пожарных, подсоединить пожарный ствол к разветвлению и сбить мишень потоком воды под давлением.
Начало в 11.00.
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