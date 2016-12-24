В саранском СИЗО №1 прошел День открытых дверей

В следственный изолятор № 1 УФСИН по РМ в День открытых дверей к осужденным, отбывающим наказание в отряде по хозяйственному обслуживанию, приехали близкие родственники.

Перед началом мероприятия сотрудники учреждения рассказали о плане его проведения, провели инструктаж о порядке пропуска на режимную территорию и об ответственности за пронос запрещенных предметов.

После небольшой экскурсии по территории СИЗО, в комнате воспитательной работы была организована встреча, где осужденные и их близкие смогли пообщаться в неформальной обстановке, а также задать представителям администрации интересующие вопросы.