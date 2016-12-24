Владимир Чибиркин награжден орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении Председателя Государственного Собрания РМ Владимира Чибиркина орденом Дружбы - за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

С 1999 года Владимир Чибиркин является депутатом Госсобрания республики. В 2003 - 2011 годах возглавлял Комитет по экономической политике, предпринимательству и собственности. В декабре 2011 года был избран Председателем Госсобрания Мордовии. Входит в состав Комиссии Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ по образованию и науке, представляет региональный парламент в Ассоциации законодательных органов госвласти субъектов РФ ПФО. Предложения Владимира Чибиркина неоднократно находили поддержку коллег и учитывались при внесении изменений в федеральное законодательство.

С получением государственной награды Владимира Чибиркина поздравила Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко.

«Это высокое признание Вашего профессионализма, компетентности, умения эффективно и своевременно решать задачи, направленные на процветание Республики Мордовия, ее динамичное социально-экономическое развитие», - говорится в телеграмме.