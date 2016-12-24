Саранская телемачта засияет цветами георгиевской ленты в честь Дня Победы

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9 мая на главной телемачте Мордовии включится архитектурно-художественная подсветка в честь 79-й годовщины Великой Победы. Праздничная иллюминация будет работать с 20:00 до 24:00.
Основной темой станет изображение георгиевской ленты. Эту световую композицию периодически будет сменять подсветка в цветах российского триколора.
Подсветка саранской телемачты сопровождает федеральные и региональные праздники, памятные даты и социальные акции. Современная система иллюминации позволяет воспроизводить различные тематические световые сценарии.
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