Саранская телемачта засияет цветами георгиевской ленты в честь Дня Победы

9 мая на главной телемачте Мордовии включится архитектурно-художественная подсветка в честь 79-й годовщины Великой Победы. Праздничная иллюминация будет работать с 20:00 до 24:00.

Основной темой станет изображение георгиевской ленты. Эту световую композицию периодически будет сменять подсветка в цветах российского триколора.

Подсветка саранской телемачты сопровождает федеральные и региональные праздники, памятные даты и социальные акции. Современная система иллюминации позволяет воспроизводить различные тематические световые сценарии.