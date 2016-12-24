В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции помогли экстренно доставить роженицу в перинатальный центр

Как сообщает МВД по РМ, в ночь на 30 апреля в Рузаевском районе сотрудники Госавтоинспекции майор Константин Цанг и старший лейтенант Дамир Мангутов находились на маршруте патрулирования, когда к ним обратился водитель автомашины «Лада Гранта».

Взволнованный мужчина сообщил, что у него в автомашине находится беременная супруга, у которой начались роды и попросил полицейских помочь доставить роженицу в Республиканский перинатальный центр.

Сотрудники Госавтоинспекции передали в дежурную часть сообщение о случившемся, после чего с использованием проблесковых маяков и сиреной сопроводили автомобиль с роженицей до медицинского учреждения.

Благодаря оперативным действиям полицейских всего за несколько минут женщина была передана в руки медиков. Вскоре на свет появился мальчик, которого назвали Михаилом. Родители поблагодарили отзывчивых сотрудников полиции за помощь в экстренной ситуации, отметив их умелые и оперативные действия.