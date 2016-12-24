Парень из Саранска отправится на зону за порнографическую переписку с малолетней девочкой

За изготовление и распространение среди несовершеннолетних порнографических материалов с использованием интернета приговор суда выслушал 21-летний житель мордовской столицы.

Как сообщает Ленинский районный суд Саранска, следствие установило, что молодой человек в январе 2023 года в соцсети начал вести переписку с девочкой из Ичалковского района республики, которой еще не исполнилось 14-и лет.

В процессе общения по интернету он дважды отправлял юной жительнице республики порнографические материалы, которые сам «незаконно изготовил в целях распространения».

В ходе судебного разбирательства парень вину признал. За эту переписку ему дали три года колонии и присовокупив другие обвинительные приговоры, окончательно назначили наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев в колонии общего режима.