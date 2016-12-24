Для предпринимателей в Саранске проведут День открытых дверей

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» проведет для предпринимателей День открытых дверей. Мероприятие пройдет 14 мая на площадке Центра.



Здесь представители малого и среднего бизнеса смогут бесплатно принять участие в обобщающем семинаре, на котором специалисты расскажут о государственных закупках.

Предприниматели Мордовии узнают:

- о правилах заключения и исполнения контрактов

- решении возможных проблем с заказчиками

- нарушениях и отклонении заявок

- законодательстве, лицензировании, контрактных отношениях и других юридических моментах

- финансовых инструментах, методах учета и финансовом планировании

- поиске тендеров.

Кроме того, участники получат бесплатную консультацию по вопросам финансового и правового обеспечения деятельности.

Как отмечают в Минэкономики РМ, спикер семинара - опытный эксперт в области взаимодействия с заказчиками.



День открытых дверей пройдет 14 мая с 9:30 до 11:45 по адресу: Московская, 14 (2 этаж, колонный зал).



Подробности по телефону в Саранске: 24-77-77.