Для предпринимателей в Саранске проведут День открытых дверей

«Служба скорой помощи - передовой отряд медицины»
Глава Мордовии Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником работников службы скорой медицинской помощи
Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» проведет для предпринимателей День открытых дверей. Мероприятие пройдет 14 мая на площадке Центра.
Здесь представители малого и среднего бизнеса смогут бесплатно принять участие в обобщающем семинаре, на котором специалисты расскажут о государственных закупках.
Предприниматели Мордовии узнают:
- о правилах заключения и исполнения контрактов
- решении возможных проблем с заказчиками
- нарушениях и отклонении заявок
- законодательстве, лицензировании, контрактных отношениях и других юридических моментах
- финансовых инструментах, методах учета и финансовом планировании
- поиске тендеров.
Кроме того, участники получат бесплатную консультацию по вопросам финансового и правового обеспечения деятельности.
Как отмечают в Минэкономики РМ, спикер семинара - опытный эксперт в области взаимодействия с заказчиками.
День открытых дверей пройдет 14 мая с 9:30 до 11:45 по адресу: Московская, 14 (2 этаж, колонный зал).
Подробности по телефону в Саранске: 24-77-77.
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