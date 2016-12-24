Служба занятости Мордовии с начала года нашла работу 32 бывшим заключенным

Они устроились швеями, подсобными рабочими, транспортировщиками, электромонтерами, токарями, сборщиками.



Работу с гражданами начинают вести еще во время заключения. В 2024 году представители кадрового центра провели четыре консультации в исправительных колониях. Заключенным рассказали о ситуации на рынке труда, а также услугах и сервисах центра занятости.



Напомним, в 2024 году Мордовия вошла в проект комплексной модернизации службы занятости в рамках нацпроекта «Демография». Всего в регионе будут преобразованы 19 центров занятости.