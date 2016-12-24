В Мордовии ведется строительство транспортного обхода Рузаевки

В Мордовии продолжается строительство второго этапа автомобильной дороги «Обход г. Рузаевки» общей протяженностью 4,1 км. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Транспортный обход Рузаевки входит в число капиталоемких объектов, строительство которых ведется в республике. В настоящее время дорожные специалисты приступили к работам по укладке прикромочных водоотводных лотков, завершаются работы по устройству нижнего слоя покрытия из асфальтобетона.

До конца 2024 года планируется завершить все оставшиеся работы. Строительство ведут 2 подрядные организации - ОАО «Хотьковский автомост» и ООО «Мордовстройтехника».

Напомним, что 1 этап транспортного обхода Рузаевки был завершен в 2021 году, его общая протяженность составила 7,5 км.