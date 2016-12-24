В Мордовии ведется строительство транспортного обхода Рузаевки

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В Мордовии продолжается строительство второго этапа автомобильной дороги «Обход г. Рузаевки» общей протяженностью 4,1 км. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Транспортный обход Рузаевки входит в число капиталоемких объектов, строительство которых ведется в республике. В настоящее время дорожные специалисты приступили к работам по укладке прикромочных водоотводных лотков, завершаются работы по устройству нижнего слоя покрытия из асфальтобетона.
До конца 2024 года планируется завершить все оставшиеся работы. Строительство ведут 2 подрядные организации - ОАО «Хотьковский автомост» и ООО «Мордовстройтехника».
Напомним, что 1 этап транспортного обхода Рузаевки был завершен в 2021 году, его общая протяженность составила 7,5 км.
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Служба пожарной охраны отметила 375 лет со дня своего основания
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