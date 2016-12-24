В Мордовии суд вынес приговор ведущему ветеринарному врачу за получение взяток

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Суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу ведущего ветеринарного врача Саранской объединенной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы ГБУ «Мордовская республиканская станция по борьбе с болезнями животных» Александра Анасьева. Он обвинялся в получении взяток.
Напомним, что весной прошлого года оперативники экономического подразделения МВД по РМ выявили коррупционные преступления должностных лиц Мордовской республиканской станции по борьбе с болезнями животных - главного ветеринарного врача Ольги Кечайкиной и ее коллеги Александра Анасьева.
По данным следствия, на своих должностях эта парочка несколько лет получала взятки за оформление ветеринарных сопроводительных документов на проверяемую (или точнее - не проверяемую) продукцию. Например, в деле Кечайкиной содержится, что она получила от благодарных предпринимателей взятки в общей сложности на сумму более 2 миллионов рублей.
Александру Анасьеву инкриминируются, что он получил от представителей коммерческих фирм взятки в общей сумме более 590 тысяч рублей. Деньги передавались ему также за оформление ветеринарных сопроводительных документов на перевозимую мясную продукцию без фактического ее осмотра и проведения иных обязательных проверочных мероприятий.
По информации прокуратуры РМ, с учетом смягчающих обстоятельств суд приговорил виновного к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Кроме того, суд на 6 лет лишил его права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением государственного ветеринарного контроля.
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