В Мордовии суд вынес приговор ведущему ветеринарному врачу за получение взяток

Суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу ведущего ветеринарного врача Саранской объединенной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы ГБУ «Мордовская республиканская станция по борьбе с болезнями животных» Александра Анасьева. Он обвинялся в получении взяток.

Напомним, что весной прошлого года оперативники экономического подразделения МВД по РМ выявили коррупционные преступления должностных лиц Мордовской республиканской станции по борьбе с болезнями животных - главного ветеринарного врача Ольги Кечайкиной и ее коллеги Александра Анасьева.

По данным следствия, на своих должностях эта парочка несколько лет получала взятки за оформление ветеринарных сопроводительных документов на проверяемую (или точнее - не проверяемую) продукцию. Например, в деле Кечайкиной содержится, что она получила от благодарных предпринимателей взятки в общей сложности на сумму более 2 миллионов рублей.

Александру Анасьеву инкриминируются, что он получил от представителей коммерческих фирм взятки в общей сумме более 590 тысяч рублей. Деньги передавались ему также за оформление ветеринарных сопроводительных документов на перевозимую мясную продукцию без фактического ее осмотра и проведения иных обязательных проверочных мероприятий.

По информации прокуратуры РМ, с учетом смягчающих обстоятельств суд приговорил виновного к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Кроме того, суд на 6 лет лишил его права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением государственного ветеринарного контроля.