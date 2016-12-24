Жители Мордовии в прямом эфире могут задать вопросы представителю проекта «Подвиги»

«Служба скорой помощи - передовой отряд медицины»
Глава Мордовии Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником работников службы скорой медицинской помощи
7 мая в 11:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте на вопросы жителей Мордовии ответит pr-менеджер проекта «Подвиги» Татьяна Корчагина.
«Подвиги» – это единственный в России проект про современных героев. Команда проекта находит и публикует героические истории со всей страны и мира. По рассказам уже издано 6 книг - три тома «100 подвигов обычных людей» и три тома «Волшебных сказок о детях-героях». В 2024 году команда проекта работает при поддержке Фонда президентских грантов.
К 9 мая «Подвиги» проводят масштабную акцию «На этой земле родился герой»: в Саранске устанавливают баннеры, посвященные участникам ВОВ – уроженцам Мордовии.
Народная премия «Время героев» – еще один проект команды «Подвиги». В этом году она стала межрегиональной. Теперь номинировать героев можно не только из Мордовии, но и из Чувашии, Нижегородской, Ульяновской и Пензенской областей.
Жители могут задать интересующие вопросы под постом либо во время трансляции.
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