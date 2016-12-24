В Мордовии возобновила работу санитарная авиация

С 1 мая вертолет «Ансант» возобновил вылеты в районы Мордовии и будет работать в республике в течение 4 месяцев. Санитарная авиация в регионе развивается благодаря региональному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение».

В 2020 году на территории Мордовской республиканской центральной клинической больницы была построена вертолетная площадка. В Саранск доставляются пациенты с тяжелой экстренной патологией для оказания специализированной высокотехнологичной медпомощи, в основном из отдаленных населенных пунктов. Первый вылет в этом сезоне был в Торбеевский район.

За время работы Национальной службы санитарной помощи в больницы Саранска было доставлено более 250 человек. Большая часть пациентов нуждалась в экстренных операциях. За четыре месяца планируется выполнить не меньше 60 вылетов.