Бывший директор саранского техникума осужден за растрату бюджетных средств

В столице Мордовии 49-летний бывший директор саранского автомеханического техникума выслушал приговор суда по обвинению в растрате бюджетных средств.

По данным следствия, используя свое служебное положение в период с ноября 2022 года по январь 2023 года, директор от лица техникума заключил с коллегией адвокатов три соглашения на оказание юридических услуг в рамках проведения доследственной проверки и расследования уголовного дела в отношении него как физического лица.

Оплата адвокатских услуг была произведена из внебюджетного фонда техникума. Таким образом, руководитель образовательного учреждения растратил для личных нужд часть вверенных ему Министерством образования РМ и принадлежащих техникуму денежных средств на общую сумму более 150 тысяч рублей.

На основании материалов УФСБ было расследовано уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). В ходе следствия экс-директор вину не признал, однако причиненный ущерб полностью возместил.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.