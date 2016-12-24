Из Мордовии в Грузию отправилась первая партия сгущенного молока

По информации Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области, из Мордовии в Грузию отправлена первая партия молочной продукции (молоко цельное сгущенное с сахаром) производства АО «Консервный завод «Саранский» в количестве 16 тонн.

Перед отправкой продукция была исследована на качество и безопасность в подведомственной Россельхознадзору лаборатории. Консервы молочные, предназначенные для экспорта в Грузию, соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортера в полном объеме. Предприятием гарантировано отсутствие в продукции остатков лекарственных препаратов и заменителя цельного и сухого молока.