В Мордовии продлено ограничение на посещение лесов

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Служба пожарной охраны отметила 375 лет со дня своего основания
Минлесхозом РМ было принято решение продлить ограничение на пребывание граждан в лесах, а также на въезд транспортных средств на территории земель лесного фонда в границах Мордовии. Ограничение будет длиться с 2 по 5 мая включительно. Несмотря на похолодание в республике будет действовать 3 и 4 классы пожарной опасности лесов.
Сотрудники лесничеств продолжают ежедневное патрулирование лесов. Только в период с 28 апреля по 1 мая специалисты Лесопожарного центра Мордовии и территориальных лесничеств 3 раза реагировали на угрозы перехода огня на земли лесного фонда.
Жителей республики просят соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в сухую и ветреную погоду. При обнаружении лесных пожаров следует информировать круглосуточную Региональную диспетчерскую службу по телефону: 8(8342) 23-41-50 и Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112.
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