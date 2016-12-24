В Мордовии продлено ограничение на посещение лесов

Минлесхозом РМ было принято решение продлить ограничение на пребывание граждан в лесах, а также на въезд транспортных средств на территории земель лесного фонда в границах Мордовии. Ограничение будет длиться с 2 по 5 мая включительно. Несмотря на похолодание в республике будет действовать 3 и 4 классы пожарной опасности лесов.

Сотрудники лесничеств продолжают ежедневное патрулирование лесов. Только в период с 28 апреля по 1 мая специалисты Лесопожарного центра Мордовии и территориальных лесничеств 3 раза реагировали на угрозы перехода огня на земли лесного фонда.

Жителей республики просят соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в сухую и ветреную погоду. При обнаружении лесных пожаров следует информировать круглосуточную Региональную диспетчерскую службу по телефону: 8(8342) 23-41-50 и Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112.