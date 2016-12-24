В Мордовии за незаконную охоту на лося полицейские задержали браконьера из Подмосковья

Как сообщает МВД по РМ, в ночь на 28 апреля при несении службы на маршруте патрулирования в Зубовой Поляне инспекторами ДПС был остановлен автомобиль «УАЗ Хантер» под управлением местного жителя. На внедорожнике также передвигались двое пассажиров - односельчанин водителя и 34-летний житель Московской области.

При досмотре транспортного средства полицейские обнаружили разделанную тушу лося, шкуру и голову животного, а также зарегистрированное охотничье оружие и патроны. В ходе дальнейшего разбирательства была установлена причастность гостья из Подмосковья к незаконной охоте.

По словам проживающего сейчас в Звенигороде уроженца Зубово-Полянского района, в Мордовию он приехал к родственникам на праздничные выходные. Вечером 27 апреля он и двое его приятелей отправились в лес для пристрелки оружия. В ходе этой экспедиции на пути «отпускника» показался лось, которого он свалил с одного выстрела из карабина «Сайга». Браконьер на месте разделал тушу и расфасовал добычу по пяти пакетам, после чего по рации позвал знакомых.

Ущерб Министерству лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ составил 80 тысяч рублей. В отношении подозреваемого органами дознания возбуждено уголовное дело за незаконную охоту, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.