В Саранске прошли соревнования среди подразделений пожарной охраны

На базе специализированной пожарно-спасательной части Саранска прошли соревнования среди подразделений пожарной охраны. Участие в состязаниях принимали 8 команд из городских пожарно-спасательных частей Саранска и Рузаевки.

По информации МЧС по РМ, на первом этапе звенья газодымозащитной службы преодолевали «огневую полосу препятствий» и приступали к тушению условного пожара. После проверки теоретических знаний, участникам предстояло пройти дистанцию в теплодымокамере – так на соревнованиях моделируются действия спасателей в незнакомом горящем помещении. Одной из задач был поиск пострадавшего, роль которого выполнял тренировочный манекен.

По результатам испытаний места между командами распределились следующим образом:

1 место - специализированная пожарно-спасательная часть

2 место - пожарно-спасательная часть №3

3 место - пожарно-спасательная часть №31.

Лучшим газодымозащитником стал командир отделения пожарно-спасательной части №3 Александр Дерябочкин.

Команде специализированной пожарно-спасательной части предстоит защищать честь республики на межрегиональных соревнованиях «Лучшее звено газодымозащитной службы Приволжского федерального округа».