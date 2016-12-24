В Саранске прошли соревнования среди подразделений пожарной охраны

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Служба пожарной охраны отметила 375 лет со дня своего основания
На базе специализированной пожарно-спасательной части Саранска прошли соревнования среди подразделений пожарной охраны. Участие в состязаниях принимали 8 команд из городских пожарно-спасательных частей Саранска и Рузаевки.
По информации МЧС по РМ, на первом этапе звенья газодымозащитной службы преодолевали «огневую полосу препятствий» и приступали к тушению условного пожара. После проверки теоретических знаний, участникам предстояло пройти дистанцию в теплодымокамере – так на соревнованиях моделируются действия спасателей в незнакомом горящем помещении. Одной из задач был поиск пострадавшего, роль которого выполнял тренировочный манекен.
По результатам испытаний места между командами распределились следующим образом:
1 место - специализированная пожарно-спасательная часть
2 место - пожарно-спасательная часть №3
3 место - пожарно-спасательная часть №31.
Лучшим газодымозащитником стал командир отделения пожарно-спасательной части №3 Александр Дерябочкин.
Команде специализированной пожарно-спасательной части предстоит защищать честь республики на межрегиональных соревнованиях «Лучшее звено газодымозащитной службы Приволжского федерального округа».
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Служба пожарной охраны отметила 375 лет со дня своего основания
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