Геймер из Мордовии ответит за обман своих «коллег» на 1,2 миллиона рублей

По информации Следственного комитета по РМ, в Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего молодого человека. Следствием ему предъявлено обвинение за мошенничество с внутриигровыми предметами для онлайн-игры на 1,2 миллиона рублей.

По данным следствия, в 2021-2023 годы обвиняемый со своей страницы в социальной сети вступал в переписку с незнакомыми пользователями и предлагал приобрести у него на выгодных условиях внутриигровые предметы («скины») для тактико-стратегической онлайн-игры.

Молодой человек сам был активным геймером и предлагал сделки своим «коллегам», проживающим в разных регионах страны. Ему перечисляли деньги, но передавать обещанные «скины» он не собирался. Всего таким образом 14 потерпевшим, пятеро из которых являются несовершеннолетними, был причинен ущерб в сумме более 1,2 млн рублей.

В ходе следствия свою вину обвиняемый признал полностью. В Следственном комитете отмечают, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. Только тогда причиненный потерпевшим ущерб оценивался в 500 тысяч рублей. За эти деяния ему назначили наказание несвязанное с лишением свободы, но урок не пошел впрок.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.