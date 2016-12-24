Житель Рязанской области наведывался в Саранск для хищения игровых приставок

В столице Мордовии полицейские задержали подозреваемого в краже товаров из саранского магазина по продаже бытовой техники и электроники.

По информации МВД по РМ, в марте этого года в правоохранительные органы поступило сообщение сотрудника службы безопасности магазина, расположенного в торговом центре на улице Советской, о хищении из торговой точки двух игровых приставок. Общая сумма причиненного ущерба составила 69 тысяч рублей.

Полицейские установили, что кражи были совершены неизвестным мужчиной 28 февраля и 15 марта одним и тем же способом. Он похищал игровые консоли, снимая с их упаковки сигнальные устройства «антивор».

Злоумышленника вычислили участковые уполномоченные полиции во время профилактического обхода. Им оказался 40-летний житель Рязанской области.

По словам подозреваемого, в Саранск он приехал, чтобы посмотреть город. Знакомство с местными достопримечательностями включало в себя и походы по магазинам. После совершения кражи техники в одном из них он продал добычу водителю такси за 15 тысяч рублей.

Простота хищения заставила его спустя две недели вновь приехать в республику и отправиться на дело все в тот же радушный магазин. Правда, после второго визита воровская карьера у гостя Мордовии оборвалась.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье о краже, ему избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.