В Мордовии пожилой водитель стал жертвой выехавшей на «встречку» иномарки

По информации Госавтоинспекции республики, в минувшее воскресенье в Ельниковском районе около шести часов вечера на автодороге «Ковылкино – Краснослободск – Ельники – Первомайск» 35-летний водитель автомашины «Форд Фокус» не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с «Нивой» под управлением 65-летнего мужчины.

В результате ДТП пожилой автомобилист из «Нивы» от полученных трав скончался в реанимационном отделении Краснослободской ЦРБ. В это же лечебное учреждение с различными травмами был госпитализирован водитель иномарки. Отмечается, что он управлял авто трезвым.