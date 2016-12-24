В Мордовии пожилой водитель стал жертвой выехавшей на «встречку» иномарки

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По информации Госавтоинспекции республики, в минувшее воскресенье в Ельниковском районе около шести часов вечера на автодороге «Ковылкино – Краснослободск – Ельники – Первомайск» 35-летний водитель автомашины «Форд Фокус» не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с «Нивой» под управлением 65-летнего мужчины.
В результате ДТП пожилой автомобилист из «Нивы» от полученных трав скончался в реанимационном отделении Краснослободской ЦРБ. В это же лечебное учреждение с различными травмами был госпитализирован водитель иномарки. Отмечается, что он управлял авто трезвым.
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