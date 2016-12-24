Молодых предпринимателей Мордовии научат грамотно вести свой бизнес

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Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» продолжает оказывать поддержку субъектам МСП Мордовии. С 16 по 24 мая для молодых предпринимателей региона пройдет обучающая программа в рамках профильного национального проекта.
Молодые бизнесмены Мордовии благодаря программе пополнят колпилку своих знаний и умений:
- научатся создавать и развивать свой бизнес
- приобретут знания в области финансового анализа и выявления рисков
- получат навыки по составлению маркетингового плана
- узнают о социальном предпринимательстве
- освоят составление бизнес-плана
- подготовят пакет документов на получение гранта.
В мероприятии могут принять участие физические лица от 18 до 35 лет, которые планируют открыть бизнес в Мордовии, а также предприниматели республики того же возраста и социальные предприниматели.
Программа будет состоять из очного обучения, которое пройдет с 16 по 22 мая, а также очной защиты проектов. Она начнется 23 мая и будет идти два дня. Завершится мероприятие в июне индивидуальной работой с наставниками по подготовке пакета документов на грант.
Бесплатно зарегистрироваться на участие в обучающей программе для молодых предпринимателей можно по ссылке: https://clck.ru/3AQbVo.
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